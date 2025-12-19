En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 715,67 euros, cifra que refleja una variación del 7,78% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un aumento del 9.14%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 103.21%, lo que indica una tendencia positiva y una creciente rentabilidad para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 62.31%, es mayor que la volatilidad anual del 61.79%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.