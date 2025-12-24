En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 667,88 euros, cifra que refleja una variación del -0,79% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -8.78%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 83.73%, indicando una notable rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un crecimiento significativo en su valor en el transcurso del año.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 77.95%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.83%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.