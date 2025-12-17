En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España es de 649,95 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,23%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -4.74%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable aumento del 96.52%, evidenciando una tendencia alcista a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un crecimiento significativo anual resalta la volatilidad y el potencial de rentabilidad de Bitcoin Cash en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 39.9951%, es menor que la volatilidad anual del 61.5199%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.