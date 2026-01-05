En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 5 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 755,98 euros, cifra que refleja una variación del 0,88% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 7.45%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 82.99%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído la atención de muchos en el mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere un potencial de rentabilidad significativo, a pesar de la volatilidad inherente a este tipo de activos.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 31.04%, es menor que la volatilidad anual del 61.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 756 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.