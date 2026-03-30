La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 30 de marzo de 2026 en España es de 532,11 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,31%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en esta criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.21%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -12.62%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro en el ecosistema de las criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 39.22%, es menor que la volatilidad anual del 59.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.