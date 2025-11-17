En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 593,06 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.93%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable crecimiento del 64.66%, evidenciando un interés creciente y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y un sólido rendimiento anual sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 50.59%, es menor que la volatilidad anual del 64.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.