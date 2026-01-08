En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 8 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 744,26 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,23% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 4.1%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 81.98%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad y consolidando su posición en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 33.51%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.