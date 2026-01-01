En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 1 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 692,52 euros, cifra que refleja una variación del -1,57% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.02%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 71.51%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un crecimiento significativo anual sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 11.63%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 692,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 692,5 euros.