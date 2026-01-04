En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 4 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 754,74 euros, cifra que refleja una variación del 5,57% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 7.72%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 77.78%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído la atención en el mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere un potencial de rentabilidad significativo, consolidando a Bitcoin Cash como una opción atractiva para quienes buscan diversificar sus inversiones en activos digitales.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 36.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 754,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.