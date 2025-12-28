En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 744,74 euros. El valor de apertura refleja una variación del 64,48435 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un aumento del 10.63%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 94.86%, lo que indica una tendencia positiva y una creciente aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash está ganando terreno como una opción viable para los inversores en el ámbito de las criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 46.68%, es menor que la volatilidad anual del 61.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 744,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.