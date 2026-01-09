En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 9 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 105.856,42 euros. El valor de apertura refleja una variación del -281,0669 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -3.31%. En la última semana, esta tendencia se ha mantenido, registrando un cambio del -1.25%. A pesar de su popularidad y adopción creciente, la rentabilidad de Bitcoin ha enfrentado desafíos, reflejando la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.51%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.