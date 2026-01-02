En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 2 de enero de 2026 en España es de 106.548,03 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,22%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 3.56%, lo que sugiere un ligero repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -1.08%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el rendimiento de Bitcoin ha sido relativamente estable pero con una tendencia a la baja en el largo plazo. Esta dualidad en su comportamiento resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 20.99%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.74%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 106.548 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.