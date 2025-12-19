En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 19 de diciembre de 2025 en España es de 103.149,05 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,78%.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.37%, lo que refleja una ligera volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento del 9.86%, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad considerable para los inversores a largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un rendimiento anual favorable sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 31.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.45%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.