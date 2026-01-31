En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 31 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 93.523,16 euros. Esta cifra refleja una variación del -6,51% en comparación con el día de ayer.

En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -22.73%, lo que refleja la volatilidad inherente a las criptomonedas. En la última semana, su cambio ha sido del -10.65%, lo que indica una caída significativa en un corto período. Esta disminución en el valor puede ser atribuida a diversos factores del mercado, incluyendo la incertidumbre económica y la regulación en el sector, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en este activo digital.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 53.24%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 34.59%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93.523,2 euros.