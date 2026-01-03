En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 3 de enero de 2026 en España es de 105.491,83 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,19%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 2.83%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -2.06%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el precio de Bitcoin ha tenido un desempeño desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 17.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.71%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 105.692,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.