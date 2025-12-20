En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 20 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 103.294,91 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,02% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 1.84%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 10.01%, indicando una evolución positiva en su rentabilidad. Estos datos sugieren que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido un crecimiento sostenido en el tiempo, atrayendo el interés de inversores y analistas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 29.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.41%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.