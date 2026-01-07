En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este miércoles, 7 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 106.938,41 euros, cifra que refleja una variación del -2,61% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.18%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -0.33%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda no ha logrado mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 25.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.59%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.