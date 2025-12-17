En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España es de 102.318,44 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,91%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una ligera caída del -3.45%, lo que refleja una volatilidad típica en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 12.85%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores en busca de rentabilidad.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 23.20%, es menor que la volatilidad anual del 35.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.