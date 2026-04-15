Este miércoles, 15 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 87.499,11 euros. El valor de apertura refleja una variación del 523,6702 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está recuperando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 2.55%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -34.31%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente afectada en el largo plazo, reflejando la volatilidad inherente a este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 39.85%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.59%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.