Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 107.789,05 euros. El valor de apertura refleja una variación del 22,444473 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.57%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, alcanzando un 21.05%, lo que indica una evolución positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de incrementos a corto y largo plazo sugiere un interés sostenido en Bitcoin como activo digital.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.64%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.