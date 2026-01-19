En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 19 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 108.619,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un descenso del -3.75%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -5.92%, indicando que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. Esta evolución sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones de inversión.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 18.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 33.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.