La cotización del Bitcoin este lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 108.849,23 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,61% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -7.6%, lo que refleja una volatilidad típica en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento del 27.63%, lo que indica una tendencia general de crecimiento a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin sigue siendo una inversión rentable para muchos, consolidándose como un activo atractivo en el ámbito financiero.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.85%, lo que es menor que la volatilidad anual del 37.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.