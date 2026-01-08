En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 8 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 106.106,87 euros. El valor de apertura refleja una variación del -6,995966 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que ambos activos están en un proceso de recuperación y fortalecimiento en el mercado.

La tendencia positiva indica un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría llevar a un mayor interés y actividad en el comercio de estas divisas.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.39%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -2.9%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.33%, lo que es menor que la volatilidad anual del 34.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.