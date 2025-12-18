En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 18 de diciembre de 2025 en España es de 100.884,7 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,33%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -4.8%, lo que refleja una volatilidad típica en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento del 15.69%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin sigue siendo una inversión rentable para muchos, consolidándose como un activo atractivo en el ámbito financiero.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 23.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.43%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.