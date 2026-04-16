La cotización del Bitcoin este jueves, 16 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 87.978,41 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,33% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 3.11%, lo que sugiere una posible recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -35.8%, indicando que, a pesar de los recientes incrementos, la rentabilidad general de Bitcoin ha sido desfavorable en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 39.46%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.55%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.