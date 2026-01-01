En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 1 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.538,72 euros. El valor de apertura refleja una variación del 148,26943 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una ligera estabilidad en la última semana, con un cambio del 0.63%, lo que sugiere una fase de consolidación en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -2.7%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo de este periodo. Esta combinación de datos refleja tanto la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas como la necesidad de los inversores de evaluar cuidadosamente las tendencias a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 13.49%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 103.538,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 103.538,7 euros.