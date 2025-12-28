En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 28 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 103.441,34 euros, cifra que refleja una variación del 0,54% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve cambio del 0.57%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un incremento del 7.47% en su cotización, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y crecimiento anual sugiere que Bitcoin sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 7.17%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.75%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.