La semana arranca con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Aemet prevé “cielos nubosos o cubiertos” en gran parte del país y tormentas “más fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho”. Las máximas bajarán en Cantábrico, Ebro, sur y Mediterráneo.

La agencia también anticipa que los chubascos se extenderán a “nordeste de Cataluña y norte de Baleares”. En Canarias, se esperan lluvias dispersas en el norte. El viento girará de oeste y sur a norte durante el día.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia

Cielos nubosos, nieblas e intervalos de nubes bajas. Posibles lluvias débiles en la mitad sur y chubascos en el litoral cantábrico. Temperaturas mínimas en descenso y máximas al alza en el interior.

Principado de Asturias

Lluvias débiles y chubascos dispersos. La cota de nieve baja hasta 1.400 metros. Descenso generalizado de temperaturas y viento variable tendiendo a noreste.

Cantabria

Cubierto con lluvias moderadas desde el norte. Nieblas en zonas altas. Cota de nieve bajando a 1.400 metros. Temperaturas en descenso.

País Vasco

Aumento de nubosidad y lluvias moderadas por la tarde. Temperaturas en descenso y viento del norte.

Castilla y León

Intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el nordeste y sur. Cota de nieve bajando a 1.500 metros. Heladas débiles en montaña.

Comunidad Foral de Navarra

Intervalos nubosos y lluvias débiles en el tercio norte. Cota de nieve hasta 1.000 metros al final del día. Mínimas en descenso.

La Rioja

Lluvias débiles en la segunda mitad del día. Cota de nieve de 1.900 a 1.400 metros. Heladas débiles.

Aragón

Intervalos nubosos y precipitaciones débiles en Ibérica y Pirineo. Cota de nieve bajando a 1.200 metros. Heladas débiles.

Cataluña

Chubascos en la segunda mitad del día en el interior, con posibilidad de extenderse al litoral. Cota de nieve en torno a 1.200 metros.

Extremadura

Chubascos y tormentas aisladas, con tendencia a disminuir. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso.

Comunidad de Madrid

Cielo cubierto con claros por la tarde. Nieblas dispersas y chubascos débiles en el sur y oeste.

Castilla-La Mancha

Cubierto con lluvias débiles. Temperaturas en descenso. Viento de sur girando a norte.

Comunidad Valenciana

Intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el interior. Temperaturas en descenso.

Región de Murcia

Intervalos nubosos y lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en descenso.

Islas Baleares

Chubascos ocasionales, localmente fuertes en Mallorca y Menorca. Temperaturas en descenso.

Andalucía

Precipitaciones moderadas, más intensas en el Estrecho. Posibilidad de tormentas. Temperaturas en descenso.

Canarias

Intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte. Viento moderado del norte.