La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que este lunes 3 de noviembre predominará el tiempo estable en casi toda la Península, aunque se esperan chubascos ocasionales en el noreste y sureste del país.
¿Dónde lloverá hoy en el país?
Según el organismo, "la humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones de los extremos nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares, con probables chubascos ocasionales afectando a las islas y litorales de Cataluña".
Las lluvias también podrían alcanzar el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería, mientras que en el Cantábrico oriental podrían registrarse precipitaciones débiles durante la mañana. Por la tarde, el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando lluvias en el oeste de la comunidad hacia el final del día.
En el resto del territorio, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con nieblas matinales en Galicia, la meseta Norte y zonas del Cantábrico. En Canarias, el panorama será de cielos despejados con temperaturas que podrían superar los 30 grados.
¿Qué esperar del clima hoy en España?
Las temperaturas máximas descenderán en las regiones mediterráneas y en las islas Canarias orientales, mientras que aumentarán en el resto del país, especialmente en zonas de montaña del centro y norte. En palabras de la Aemet, "se superaran los 30 grados en Canarias y se darán heladas débiles en montañas del norte peninsular".
El viento también será protagonista: soplará cierzo muy fuerte en el bajo Ebro al comienzo del día y viento del sur al final en los litorales de Galicia.
En el Estrecho y Alborán, se espera poniente rolando a levante moderado, mientras que en el Mediterráneo se registrarán rachas fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro. En Canarias, el viento soplará de componente este con intervalos moderados.
Por su parte, el noroeste peninsular verá un incremento de la nubosidad a lo largo del día, con posibilidad de lluvias más intensas al final de la jornada, especialmente en el litoral atlántico gallego.
Predicción por comunidades autónomas
- Galicia: Cielos poco nubosos a primeras horas, con brumas y nieblas locales. A lo largo de la tarde, aumento de la nubosidad y lluvias al final del día en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, más acusado en el interior oriental. Viento del sur moderado con rachas muy fuertes en el extremo noroeste.
- Asturias: Poco nuboso al principio, aumentando a nuboso a partir de la tarde. Posibles lluvias y chubascos al final del día en el tercio oeste. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo de componente sur, predominando el este en el litoral.
- Cantabria: Intervalos nubosos matinales con brumas dispersas en áreas montañosas. Predominarán cielos despejados el resto del día, con nubosidad alta al final. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo de componente sur.
- País Vasco: Intervalos nubosos a primeras horas, con probables lluvias débiles en el litoral este. Cielos despejados por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Viento flojo de componente sur.
- Navarra: Intervalos nubosos matinales con brumas en la vertiente cantábrica y el Pirineo. Posibilidad de lluvias débiles a primeras horas. Cielos despejados el resto del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo, estableciéndose componente sur por la tarde.
- La Rioja: Cielos despejados con alguna helada débil en zonas altas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del sur y sureste, flojo.
- Castilla y León: Cielos poco nubosos con nieblas persistentes en la meseta Norte. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Heladas débiles en el noroeste. Viento variable flojo, tendiendo al sur por la tarde.
- Aragón: Cielos despejados con nubes bajas en el Pirineo a primeras horas. Heladas débiles en el Pirineo y máximas en ascenso en el oeste. Viento flojo del noroeste, variable al final.
- Cataluña: Nubes en el litoral y prelitoral centrales con chubascos durante la mañana, que tenderán a remitir. Heladas débiles en el Pirineo y descenso de temperaturas en el litoral. Viento del norte moderado, especialmente en Ampurdán y Tarragona.
- Comunidad Valenciana: Cielos nubosos en la mitad sur con lluvias débiles a primeras horas, despejando por la tarde. Nieblas locales por la mañana en el interior. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo del este en el sur y del oeste en el norte.
- Murcia: Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones ocasionales en el sur. Temperaturas en descenso, estables en el litoral. Vientos flojos del este, moderados en el litoral.
- Extremadura: Cielos despejados con nieblas matinales en los valles del Tajo y Guadiana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en leve ascenso. Viento flojo del noreste.
- Comunidad de Madrid: Cielos despejados con intervalos de nubes altas al amanecer. Temperaturas mínimas en descenso y máximas estables. Viento flojo variable.
- Castilla-La Mancha: Cielos despejados con nieblas y nubes bajas en la mitad oriental. Mínimas en descenso, máximas en ascenso en el norte. Viento flojo de componente este.
- Andalucía: Cielos despejados que aumentarán a nubosos en la vertiente mediterránea, con lloviznas aisladas. Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica. Vientos flojos variables.
- Islas Baleares: Intervalos nubosos en Mallorca y Menorca, con posibles lluvias aisladas. Temperaturas en descenso y viento de componente norte con rachas fuertes en Menorca.
- Canarias: Cielos despejados con intervalos de nubes altas. Temperaturas superando los 30 grados en zonas bajas y medianías del sur. Viento moderado del este y nordeste.