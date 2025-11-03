Una fuerte tormenta se aproxima en el país: dónde lloverá hoy en el país y qué zonas tendrán más calor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que este lunes 3 de noviembre predominará el tiempo estable en casi toda la Península, aunque se esperan chubascos ocasionales en el noreste y sureste del país.

¿Dónde lloverá hoy en el país?

Según el organismo, "la humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones de los extremos nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares, con probables chubascos ocasionales afectando a las islas y litorales de Cataluña".

Las lluvias también podrían alcanzar el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería, mientras que en el Cantábrico oriental podrían registrarse precipitaciones débiles durante la mañana. Por la tarde, el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando lluvias en el oeste de la comunidad hacia el final del día.

En el resto del territorio, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con nieblas matinales en Galicia, la meseta Norte y zonas del Cantábrico. En Canarias, el panorama será de cielos despejados con temperaturas que podrían superar los 30 grados.

¿Qué esperar del clima hoy en España?

Las temperaturas máximas descenderán en las regiones mediterráneas y en las islas Canarias orientales, mientras que aumentarán en el resto del país, especialmente en zonas de montaña del centro y norte. En palabras de la Aemet, "se superaran los 30 grados en Canarias y se darán heladas débiles en montañas del norte peninsular".

El viento también será protagonista: soplará cierzo muy fuerte en el bajo Ebro al comienzo del día y viento del sur al final en los litorales de Galicia.

En el Estrecho y Alborán, se espera poniente rolando a levante moderado, mientras que en el Mediterráneo se registrarán rachas fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro. En Canarias, el viento soplará de componente este con intervalos moderados.

Por su parte, el noroeste peninsular verá un incremento de la nubosidad a lo largo del día, con posibilidad de lluvias más intensas al final de la jornada, especialmente en el litoral atlántico gallego.

