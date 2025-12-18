Un frente atlántico muy activo marcará la jornada de este jueves en gran parte de España, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el tercio noroeste peninsular, especialmente en el oeste de Galicia.

El episodio vendrá acompañado de rachas intensas de viento y fenómenos costeros adversos, mientras la estabilidad regresará de forma progresiva al área mediterránea, aunque todavía con algunos chubascos aislados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que el contraste será notable entre regiones. Mientras el noroeste afrontará un escenario invernal marcado, amplias zonas del interior y del este peninsular registrarán tiempo más estable, con presencia de nieblas matinales y variaciones térmicas moderadas.

Galicia y el Cantábrico concentran el peor escenario meteorológico

El avance del frente atlántico impactará de lleno en Galicia, donde se esperan lluvias persistentes y localmente fuertes, sobre todo en el extremo occidental.

A este cuadro se sumarán vientos moderados del sur, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el litoral y en áreas elevadas del interior, lo que incrementará el riesgo por fenómenos costeros.

MADRID, 01/12/2025.- Una mujer se protege del frío mientras camina por Madrid, este lunes. El primer día de diciembre arranca con temperaturas mínimas bajo cero en la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas estarán descenso mientras las máximas subirán ligeramente superando los diez grados. Los cielos estarán velados de nubes altas y el viento soplará flojo variables. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

En Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, la nubosidad aumentará de oeste a este a lo largo del día, con precipitaciones que, aunque más débiles que en Galicia, mantendrán un ambiente inestable.

En zonas de montaña se prevé viento intenso, con rachas muy fuertes en cotas altas, además de una cota de nieve situada en torno a los 2000 metros en la cordillera Cantábrica.

Castilla y León también notará el avance del frente, aunque de forma más atenuada. Las precipitaciones se concentrarán en el extremo noroccidental, con nieblas persistentes en la meseta y heladas débiles dispersas, especialmente en áreas de montaña.

¿Qué regiones recuperan la estabilidad y qué fenómenos se mantienen?

El área mediterránea comenzará a recuperar la estabilidad atmosférica, aunque todavía persistirán algunos chubascos ocasionales.

En la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se esperan precipitaciones dispersas, con probabilidad de intensidad localmente fuerte en el sur de Valencia, el norte de Alicante y el entorno del mar Menor.

En Cataluña y Aragón dominarán los cielos poco nubosos, con presencia de bancos de niebla en depresiones interiores, especialmente en el valle del Ebro.

Las temperaturas máximas tenderán a subir, mientras las mínimas bajarán ligeramente en algunas zonas del este peninsular, con heladas débiles en Pirineos y el sistema Ibérico.

En el centro y sur peninsular, como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, predominará un tiempo más estable, aunque con nubosidad baja y nieblas matinales persistentes en valles y áreas de sierra.

En Canarias, el régimen de alisios dejará intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, con viento fuerte en cumbres de Tenerife y rachas muy intensas en zonas expuestas.