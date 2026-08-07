La investigación fue hecha por arqueólogos de la Academia Austríaca de Ciencias (ÖAW) y la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), entre otros.

Jerusalén acaba de ser testigo de un hallazgo histórico. Un equipo de arqueólogos, en colaboración con investigadores de diversas nacionalidades, ha logrado desentrañar el significado de unos misteriosos símbolos hallados en las paredes del Cenáculo, el lugar que, según la tradición cristiana, fue escenario de la Última Cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos.

Este descubrimiento ha abierto nuevas puertas para entender la rica historia del sitio, que además de ser fundamental para el cristianismo, es de gran importancia para el judaísmo y el islam. Según las creencias, en este mismo lugar descansan los restos del rey David.

Arqueólogos descifran inscripciones medievales en las paredes del Cenáculo de Jerusalén. (Foto: Wikimedia Commons - Chris06)

Hallazgo en Jerusalén: arqueólogos descifraron el significado de los símbolos hallados en el Cenáculo

El Cenáculo, ubicado en la cima del monte Sion en Jerusalén, es un sitio cargado de significados religiosos y políticos. Recientemente, arqueólogos de la Academia Austríaca de Ciencias (ÖAW) y la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), entre otros, se unieron para investigar las inscripciones y símbolos que adornan sus muros.

El estudio, que fue publicado en la revista Liber Annuus, ha permitido desvelar algunos de los misterios ocultos de este santuario.

El equipo de investigadores utilizó herramientas de última generación, como la fotografía multiespectral y la imagen por transformación de reflectancia (RTI). Estas técnicas permitieron descubrir inscripciones y dibujos que hasta el momento habían permanecido invisibles a simple vista.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra una inscripción en árabe, ubicada en la parte superior de la sala, que menciona a una mujer cristiana de origen sirio de Alepo: “... ya al-alabya”. Este detalle ha desafiado la visión tradicional de las peregrinaciones, pues hasta ahora se pensaba que solo los hombres participaban en ellas.

Una inscripción árabe en el Cenáculo menciona a una mujer cristiana de Alepo, cambiando la visión histórica. (Foto: Wikimedia Commons - Hoshvilim)

Elementos clave del hallazgo en el lugar donde habría ocurrido la Última Cena

Inscripción árabe : mención de una mujer cristiana de Alepo, sugiriendo que las peregrinaciones medievales no eran exclusivas de los hombres.

Johannes Poloner de Ratisbona : se encontró el nombre de este famoso viajero, confirmando su peregrinación a Jerusalén entre 1421 y 1422.

Dibujos de la familia Rümlingen : representaciones de la familia patricia suiza, revelando su paso por el Cenáculo.

Diversidad cultural: los grafitis hallados permiten observar la amplia gama de culturas y creencias que recorrieron Jerusalén durante la Edad Media.

La visión de Ilya Berkovich sobre el hallazgo

Ilya Berkovich, uno de los principales investigadores del proyecto, destacó la relevancia de estos descubrimientos al señalar que “estos grafitis permiten observar con una nueva perspectiva la diversidad geográfica y la complejidad de las peregrinaciones medievales a Jerusalén, rompiendo con el enfoque exclusivamente occidental qu ha dominado los estudios hasta la fecha”.

Según Berkovich, las inscripciones ofrecen una visión más rica y diversa del lugar.