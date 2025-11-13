Transporte gratis en RENFE: si tienes más de 60 años, esta es la tarjeta que otorga miles de descuentos.

Transporte gratis en RENFE: si tienes más de 60 años, esta es la tarjeta que debes conseguir para obtener descuentos.

En España, los mayores de 60 disponen de muchos beneficios y ventajas. Dado que son uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, RENFE les ofrece la Tarjeta Dorada, con la que podrán acceder a varios descuentos al viajar.

“Se puede renovar cualquier Tarjeta Dorada, excepto las emitidas por entidades bancarias, desde 90 días antes de su fecha de caducidad. Por seguridad, tendrás que indicar el documento y nº de tarjeta y, posteriormente, el email y móvil asociados a ella", indican desde la web de RENFE.

La Tarjeta Dorada de RENFE ofrece un abanico de descuentos en viajes para personas mayores. ¿Cómo se consigue?

Transporte gratis en RENFE para los mayores de 60

La Tarjeta Dorada de RENFE ofrece un abanico de descuentos según el tren que vaya a escoger la persona, siendo del 25% o del 40%.

En su web, RENFE explica que en trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia el descuento es del 25% sobre cualquier precio disponible. Por su parte, en los trenes de Media Distancia, el descuento es del 40%.

En cuanto a los trenes Avant, el descuento que se aplica va en función del día que se coge el billete:

De lunes a viernes : 25% de descuento

: 25% de descuento Sábados y domingos: 40% de descuento

Los billetes comprados con esta tarjeta pueden modificarse o cancelarse, siempre que las condiciones del billete lo permitan, y podrían estar sujetos a cargos adicionales.

Para Ave, Alvia, Euromed e Intercity , los descuentos se aplicarán sobre el precio dinámico vigente en el momento de la compra para la opción de precio elegida.

, los descuentos se aplicarán sobre el precio dinámico vigente en el momento de la compra para la opción de precio elegida. Para el resto de los servicios , sobre el precio a tarifa General/Base.

, sobre el precio a tarifa General/Base. El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa, y en aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones.

Según detalla la compañía ferroviaria respecto a las funcionalidades online, se podrá:

renovar la tarjeta: por 1 año (6 euros), por 2 años (12 euros) o por 3 años (15 euros, ahorro de un 16%) consultar / reimprimir-descargar PDF / reenviar passbook anular la tarjeta (dentro de los 15 días siguientes a la fecha de renovación, exclusivo para renovación online).

Cómo conseguir la Tarjeta Dorada de RENFE

La Tarjeta Dorada de RENFE es personal e intransferibl e, pensada para personas mayores de 60 años, y ofrece descuentos según las condiciones establecidas. Siempre debe ir acompañada por el billete correspondiente.

Puedes obtener la Tarjeta Dorada en las taquillas de las estaciones, en agencias de viajes físicas y a través de algunas entidades financieras. También puedes renovarla en la web de RENFE, siempre que no haya sido emitida por una entidad bancaria, y que su última renovación o compra haya sido a partir de 2013, hasta 90 días antes de su caducidad.

Transporte gratis en RENFE: si tienes más de 60 años, esta es la tarjeta que otorga miles de descuentos.

La renovación web se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o Bizum. Una vez completado el proceso, llegará la Tarjeta Dorada para su descarga en soporte PDF o en Passbook, así como la confirmación de dicha renovación por email.