El emprendimiento en España se ha consolidado en los últimos años como una alternativa profesional cada vez más considerada, especialmente entre quienes buscan desarrollar proyectos propios y alcanzar mayor independencia laboral. En un contexto económico cambiante, crear una empresa o iniciar un proyecto personal se presenta para muchos como una vía para construir nuevas oportunidades. Sin embargo, iniciar un negocio también implica asumir riesgos y enfrentar desafíos constantes. Muchos autónomos y emprendedores coinciden en que el camino empresarial exige sacrificio, disciplina y capacidad de adaptación para superar los obstáculos que aparecen en las primeras etapas de cualquier proyecto. En este contexto, el empresario chino Sifu Shun, residente en España, compartió su experiencia en una entrevista con el creador de contenido Uri Sabat. Durante la conversación, abordó las diferencias culturales en la forma de entender el emprendimiento y analizó el papel creciente de las empresas chinas en el mercado europeo. Para Shun, la forma de afrontar los momentos de incertidumbre económica es una de las principales diferencias entre culturas empresariales. Según explicó, la mentalidad emprendedora en China suele enfocarse en buscar oportunidades incluso en contextos adversos. “Prefiero estar en la calle emprendiendo y dormir en el suelo que estar trabajando para alguien”, afirmó el empresario, defendiendo una visión del trabajo basada en el sacrificio y la iniciativa personal. Durante la entrevista también señaló que los cambios en la economía global pueden generar nuevos espacios de negocio. En su opinión, los conflictos comerciales y las tensiones entre grandes potencias pueden abrir oportunidades en otras regiones. “El hecho de que haya una guerra comercial, que haya una batalla entre estos dos grandes niveles, precisamente conlleva que Europa se convierta en un oasis de oportunidades”, explicó. En ese sentido, recordó un dicho frecuente en el ámbito empresarial chino que resume esta visión: dentro de cada crisis también puede existir una oportunidad. El empresario también destacó la creciente presencia de empresas chinas en Europa, mencionando compañías conocidas como Shein, TikTok o CapCut. Para Shun, este contexto no representa necesariamente un escenario negativo para los emprendedores, sino una señal de que el mercado europeo continúa ofreciendo nuevas posibilidades para desarrollar proyectos. Según el empresario, el emprendimiento no es solo una estrategia económica, sino una forma de entender la vida. En su visión, el esfuerzo constante, la resiliencia y la disciplina son elementos fundamentales para alcanzar metas profesionales y aprender de las dificultades. En ese sentido, Shun advierte que la mentalidad puede convertirse en una ventaja competitiva en un entorno cada vez más globalizado. “Luego te viene un chino, te viene un indio, te viene una persona de Latinoamérica que te hace el mismo trabajo por cinco la hora o por diez la hora”, comentó al referirse a la competencia internacional en distintos sectores económicos. También señaló que la cultura laboral china suele entender de manera diferente la relación entre trabajo y descanso. “El chino no piensa que hay que separarlo tanto, no existe separación entre el trabajo y el descanso”, explicó. Según su visión, esto contrasta con una mentalidad más extendida en Occidente que prioriza una mayor separación entre la vida personal y la laboral. En el ámbito digital, el empresario subrayó el valor de la marca personal como herramienta para generar oportunidades económicas. “Cualquier persona que quiera maximizar o multiplicar sus ingresos debería tener una marca personal”, aseguró. Según explicó, su presencia en redes sociales le permitió conectar con alumnos, proveedores y otros empresarios. Para Shun, desarrollar una marca personal sólida implica transmitir autenticidad y transparencia. “Una buena marca personal es transmitir lo más real y lo más transparente posible, lo que eres tú como persona”, concluyó.