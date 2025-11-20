Los visigodos -un pueblo germánico que alcanzó la Península Ibérica a comienzos del siglo V mientras escapaba del avance de los hunos- han dejado una marca profunda en la cultura española. Su influencia se refleja en diversas áreas como la arquitectura, la música, la gastronomía y el lenguaje.
De hecho, en el ámbito lingüístico aún perduran numerosos apellidos españoles de raíz germánica o visigoda, especialmente aquellos que terminan en -ez, como Gómez, Suárez o Álvarez.
En concreto, dos de los apellidos más comunes en España son de origen visigodo: Martínez, con 828.051 personas que lo tienen en primer orden, 834.715 en segundo y 37.416 en ambos. Lo mismo ocurre con Pérez, con más de 770.000 personas que lo llevan.
Con la misma terminación, se encuentran otros apellidos como Bermúdez, Méndez o Suárez, también de los más frecuentes en España.
La historia de los apellidos españoles es complicada y variada. Aunque algunos parecen tener raíces visigodas, no siempre es fácil confirmar su origen con certeza, ya que muchas veces depende de teorías planteadas por historiadores.
Si tienes uno de estos apellidos, podrías descender de los visigodos
A continuación, la lista con los apellidos que se usan en España en la actualidad y que se considera que tienen un origen visigodo. Estos son:
- Álvarez
- Arnaldo
- Beltrán
- Bermúdez
- Bernardo
- Gómez
- González
- Gutiérrez
- Juárez
- Manrique
- Meléndez
- Méndez
- Menéndez
- Ramírez
- Ramiro
- Ramón
- Recaredo
- Rico
- Rodrigo
- Rodríguez
- Roque
- Salas
- Sandino
- Suárez
- Tello
- Ubaldo
- Xifré
Si tienes uno de estos 5 apellidos, podrías descender de la realeza española
- Ortiz: se trata de un apellido vasco que en latín significa ‘fuerte o valiente’. Su relación proviene de la nobleza del arte de la caballería española.
- Haro: este apellido proviene de la región de La Rioja, específicamente de la Casa de Haro, una familia de la nobleza feudal relacionada con la Corona de Castilla.
- Lara: proveniente de la región de Burgos, este desciende directamente de los Reyes Godos y de los Condes de Castilla.
- Flores: tiene un origen asturiano y actualmente está distribuido en toda España, portado principalmente por el infante don Aznar Fueral, hijo del rey Fruela II.
- Villanueva: apellido de origen geográfico, también conocido como toponímico.