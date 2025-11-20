Si llevas uno de estos apellidos, podrías descender de los visigodos: la lista completa.

Los visigodos -un pueblo germánico que alcanzó la Península Ibérica a comienzos del siglo V mientras escapaba del avance de los hunos- han dejado una marca profunda en la cultura española. Su influencia se refleja en diversas áreas como la arquitectura, la música, la gastronomía y el lenguaje.

De hecho, en el ámbito lingüístico aún perduran numerosos apellidos españoles de raíz germánica o visigoda, especialmente aquellos que terminan en -ez, como Gómez, Suárez o Álvarez.

La influencia de la época visigoda en la política, lengua, cultura y hasta en los apellidos más comunes sigue vigente siglos después.

En concreto, dos de los apellidos más comunes en España son de origen visigodo: Martínez, con 828.051 personas que lo tienen en primer orden, 834.715 en segundo y 37.416 en ambos. Lo mismo ocurre con Pérez , con más de 770.000 personas que lo llevan.

Con la misma terminación, se encuentran otros apellidos como Bermúdez, Méndez o Suárez, también de los más frecuentes en España.

La historia de los apellidos españoles es complicada y variada. Aunque algunos parecen tener raíces visigodas, no siempre es fácil confirmar su origen con certeza, ya que muchas veces depende de teorías planteadas por historiadores.

Si tienes uno de estos apellidos, podrías descender de los visigodos

A continuación, la lista con los apellidos que se usan en España en la actualidad y que se considera que tienen un origen visigodo. Estos son:

Álvarez

Arnaldo

Beltrán

Bermúdez

Bernardo

Gómez

González

Gutiérrez

Juárez

Manrique

Meléndez

Méndez

Menéndez

Ramírez

Ramiro

Ramón

Recaredo

Rico

Rodrigo

Rodríguez

Roque

Salas

Sandino

Suárez

Tello

Ubaldo

Xifré

