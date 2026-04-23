Los apellidos suelen despertar interés porque funcionan como una puerta de entrada a la historia familiar. En muchos casos conservan rastros de antiguos nombres propios, oficios, lugares de origen o procesos de mestizaje cultural que se extendieron durante siglos. En Castilla-La Mancha, esa curiosidad también alcanza a los apellidos vinculados con una posible raíz árabe o morisca. La respuesta exige cautela. Sí existe una huella histórica de al-Ándalus en parte del mundo onomástico español, pero no todas las listas que circulan en internet permiten afirmar lo mismo con igual seguridad. La presencia musulmana en la península ibérica entre los siglos VIII y XV dejó marcas profundas en la lengua, los topónimos y también en algunos apellidos. Esa influencia no desapareció por completo tras la conquista cristiana de los territorios andalusíes, sino que siguió viva en nombres de lugares, palabras cotidianas y determinadas formas familiares. En el caso de los apellidos españoles, los especialistas explican que algunas raíces pueden estar vinculadas con topónimos arabizados, con adaptaciones lingüísticas o con procesos de conversión y castellanización posteriores. Por eso, sí puede hablarse de una huella árabe en ciertos apellidos, pero no conviene presentar todas las atribuciones como si fueran definitivas. Entre los ejemplos que suelen citarse con más solidez aparecen apellidos y topónimos como Alcalá, Almodóvar, Alcaide, Albarracín o Almansa, donde la presencia del prefijo Al- remite con frecuencia al artículo árabe incorporado al castellano medieval. En esos casos, la relación histórica resulta más defendible. El problema aparece cuando se amplían esas listas sin filtro y se meten en el mismo bloque apellidos muy distintos entre sí. No todos los nombres familiares que hoy figuran en repertorios divulgativos pueden darse por confirmados como de origen árabe. Algunos pueden tener otras raíces, otros responden a castellanizaciones complejas y otros simplemente no cuentan con respaldo suficiente para afirmarlo con rotundidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten saber qué apellidos son más frecuentes en Castilla-La Mancha, pero no certifican su etimología. Es decir, el INE sirve para medir cuántas personas llevan un apellido, no para demostrar si ese nombre procede del árabe, del romance peninsular o de otro origen histórico. Por eso, apellidos muy extendidos en la región como García, Martínez, Pérez, Molina, Morales o Torres no deberían incluirse sin más dentro de una lista cerrada de apellidos árabes solo porque aparezcan en una fuente divulgativa. Una cosa es la popularidad estadística y otra muy distinta el origen filológico o genealógico. Tras la conquista de Granada y durante los siglos posteriores, judíos conversos, mudéjares y moriscos atravesaron procesos de presión religiosa, cambio social y adaptación forzosa. En ese contexto, muchos nombres y apellidos se transformaron, se castellanizaron o fueron sustituidos por otros más integrados en el marco cristiano dominante. Ese fenómeno ayuda a explicar por qué el estudio de los apellidos moriscos o de posible raíz árabe no admite fórmulas simples. Un apellido podía cambiar por razones políticas, religiosas, administrativas o sociales. Por eso, en genealogía conviene desconfiar de los listados absolutos y priorizar siempre la documentación histórica. Un apellido puede ofrecer pistas valiosas sobre una historia familiar, pero no demuestra por sí solo una ascendencia única ni un linaje cerrado. Para reconstruir un origen hacen falta archivos, registros, estudios especializados y contexto histórico. En una región como Castilla-La Mancha, marcada por siglos de cruces culturales, el interés por los apellidos árabes tiene una base histórica clara. Lo que no conviene hacer es convertir una lista orientativa en una verdad total. En este tema, la historia aporta indicios; las certezas absolutas suelen ser las primeras en fallar. A continuación, presentamos una lista de apellidos de origen árabe que se encuentran en la actualidad. A: Abdo, Abedrapo, Abencerraje, Abengoa, Avengoa, Abraham, Abril, Abufhele, Abufom, Abuhadba, Abusada, Adauy, Aguad, Aguilar, Akel, Alam, Alamar, Alamo, Alaue, Albarracín, Alcalá, Alcaide, Alcantará, Alcazar, Alcaraz, Alcocer, Alguacil, Albaja, Aliatar, Alicante, Almaden, Almeida, Almodóvar, Ali, Amed, Ananias, Aranda, Ascalante, Atala, Atwan, Auad. B: Bandrés, Barahona, Barjuán, Barroso, Benarrocha, Benarroch, Benavides, Benegas, Benjumea, Benjumeda, Bermejo, Bichara, Bitar, Bono, Buendia C: Cabrero, Cattan, Castillo, Cebrian, Chacur, Chalhub, Chauriye, Chible, Chijany, Cid, Chocair, Cobaise, Cordobes, Cortés D: Dagach, Dahdal, De Sorbas, Derberián, Dib, Dip, Duk E: Elías, El de Ubeda, Eitit F: Facuse, Fajuri, Farran, Feres, Fualuan G: García, Galvez, Gazul, Gazules, Giacaman, Gidi, Granadino, Guerra H: Haddad, Hamad, Hamdan, Hana, Herrera, Hasbun, Hawila, Hazbun, Hechem, Heleyley, Herrera, Hirmas I: Ides J: Jadue, Jaen, Jalifa, Jalilie, Jattar, Jorrat, Jose, Juriye, Jury K: Kattan, Kurbag L: Lahsen, Laibe, Lama, Lara, Latif, Leibe, Lucas M: Majluf, Manoli, Manzur, Maraver, Martínez, Melej, Méndez, Mendoza, Miguel, Mohanna, Mohor, Molina, Morales, Morón, Muley, Murube, Muhy, Musalem N: Nafel, Nazal, Nazer, Nebot, Nevot, Nicolas, Nustas P: Paez, Palacios, Palomeque, Pascual, Perez, Picó, Pinto, Pomar, Ponce, Paluan R: Rabah, Rahal, Rasi, Repeina, Rizik, Roelas, Rumie S: Saade, Saadi, Sabag, Sabaj, Sabbag, Sabella, Sady, Sahlie, Saieh, Salama, Salame, Salas, Salem, Salipa, Salomon, Salvador, Sammur, Samur, Saporia, Seda, Seleibe, Sellan, Sfeir, Sordo, Solís, Sufan T: Tala, Tagie, Talhuk, Tame, Tamuz, Telchie, Torres V: Velaxco, Valenciano, Venegas Y: Yagnam, Yamal, Yamblat, Yarur, Yeber, Yoma Z: Zaid, Zalaquett, Zaror, Zegri, Zerene, Zgeib, Ziade.