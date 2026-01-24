La borrasca Ingrid mantiene este sábado en máxima tensión a Galicia. La Xunta activó al mediodía la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra y mantiene el nivel naranja en la Mariña de Lugo, ante un escenario marcado por fuerte oleaje, vientos intensos, nevadas y un acusado descenso de las temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el episodio combina mar del noroeste con olas de hasta nueve metros y vientos del oeste y suroeste de fuerza siete, lo que obligó a reforzar los dispositivos de emergencia y a suspender actividades deportivas, especialmente las vinculadas al mar.

El temporal no solo afecta a Galicia. El impacto se extiende a otras comunidades del norte peninsular, con importantes complicaciones en el transporte por carretera y cientos de vehículos pesados retenidos por la nieve y el hielo.

¿Qué implica la alerta roja activada hoy en el litoral gallego?

La activación del nivel rojo responde al riesgo extremo que representan las condiciones marítimas durante este sábado. El fuerte oleaje y las rachas de viento suponen un peligro directo para la seguridad de las personas y para las infraestructuras costeras, por lo que se recomienda evitar cualquier actividad en zonas expuestas.

En la Mariña de Lugo, donde se mantiene la alerta naranja, el temporal presenta una intensidad algo menor, aunque con olas de hasta ocho metros y viento sostenido. Las autoridades insisten en extremar precauciones y seguir las recomendaciones de protección civil.

La Xunta ordenó además la suspensión de la actividad deportiva federada y escolar en los municipios afectados por nieve y canceló todas las actividades náuticas mientras persistan las condiciones adversas.

¿Cuál es el balance provisional del temporal este sábado?

El servicio de emergencias 112 Galicia gestionó más de 400 incidencias a lo largo de la jornada, principalmente por caída de árboles y ramas, placas de hielo, derrumbes y desprendimientos de cables eléctricos. Estas situaciones provocaron múltiples complicaciones en la circulación vial.

Pontevedra y A Coruña concentran el mayor número de avisos, con Vigo, Pontevedra y Ferrol entre los municipios más afectados. También se registraron accidentes de tráfico vinculados al granizo y al hielo, con varios heridos leves y colisiones múltiples.

En paralelo, más de mil camiones permanecen retenidos en Zamora por las restricciones en la A-6 y la A-52. Aunque se espera una mejora progresiva en las próximas horas, las autoridades advierten que el riesgo sigue presente y piden mantener la máxima precaución durante todo el fin de semana.