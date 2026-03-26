La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) marca un giro inesperado en la modernización del sistema electoral español. A pocas semanas de los comicios en Andalucía, el organismo resolvió suspender el uso de aplicaciones como el DNI digital y el carné de conducir electrónico para identificar votantes, en medio de cuestionamientos sobre su fiabilidad. La medida responde a planteos impulsados por el Partido Popular (PP) y otros actores institucionales, que alertaron sobre posibles fallas en la verificación de identidad. La JEC argumentó que busca preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral, aun cuando el sistema digital había sido habilitado en resoluciones previas. En consecuencia, quedan sin efecto los acuerdos que desde 2023 permitían acreditar la identidad mediante aplicaciones oficiales como miDNI y miDGT. La suspensión regirá, al menos, hasta que se garantice un mecanismo de control considerado plenamente seguro. El eje del conflicto se centra en la verificación de identidad. Desde el PP sostienen que mostrar el documento digital en el teléfono no resulta suficiente, ya que consideran necesario validar un código QR único que confirme la autenticidad en tiempo real. Este punto abrió un debate técnico y político. Mientras el Ministerio del Interior defendía el sistema vigente, al señalar que contiene los mismos datos que el DNI físico (nombre, número y fotografía), la oposición insistió en que la falta de validación externa puede generar dudas. Además, se planteó una dificultad operativa: no todas las mesas electorales cuentan con conectividad o dispositivos para escanear códigos QR. Implementar ese sistema implicaría un despliegue tecnológico complejo que, según las autoridades electorales, no resulta viable en el corto plazo. La decisión afecta directamente a los comicios previstos para el 17 de mayo en Andalucía. Los votantes deberán identificarse exclusivamente con documentos físicos, como el DNI tradicional o el carné de conducir en formato material. Desde la JEC remarcan que el objetivo central es evitar cualquier sospecha sobre el proceso electoral. La confianza pública aparece como un elemento clave, especialmente en un contexto donde la digitalización avanza pero aún enfrenta resistencias. El caso también reabre una discusión más amplia: el equilibrio entre innovación tecnológica y garantías institucionales. Aunque el uso de identificaciones digitales promete agilizar procesos, la falta de consenso político y técnico demuestra que su implementación en elecciones sigue siendo un terreno sensible en Europa.