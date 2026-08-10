En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del domingo 9 de agosto

Durante el domingo, 9 de agosto de 2026,

los números ganadores son 01 14 19 29 31 36, la cifra complementaria el 40 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "3" ganadores con un galardón de "41165.44" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 9 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.882.869 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.067.789 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 41165.44 euros.

3.Cinco aciertos: 84 ganadores con un premio de 735,1 euros.

4.Cuatro aciertos: 3366 ganadores con un premio de 27,52 euros.

5.Tres aciertos: 64041 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 386744 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder; fija límites de tiempo y gasto antes de jugar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo.