La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del martes 25 de agosto

Durante el martes, 25 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 05 10 17 22 27 42, la cifra complementaria es el 20 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "3950351.44" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "92412.43" euros.

Para el sorteo del martes, 25 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.221.601 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.710.940,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 3950351.44 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 92412.43 euros.

3.Cinco aciertos: 136 ganadores con un premio de 679,5 euros.

4.Cuatro aciertos: 6552 ganadores con un premio de 21,16 euros.

5.Tres aciertos: 118934 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 620523 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta únicamente lo que puedas permitirte perder y establece límites claros de tiempo y gasto; si deja de divertirte, detente.

No intentes recuperar pérdidas y busca ayuda si te cuesta controlarte; Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.