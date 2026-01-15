ALERTA RENFE | Así puedes reclamar tu indemnización si te han cancelado el tren este fin de semana.

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona volvió a sufrir este martes una tarde marcada por el desorden y la incertidumbre.

Una incidencia técnica en los sistemas de electrificación provocó retrasos superiores a una hora en al menos siete trenes y dejó a cientos de pasajeros atrapados en la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

El problema se originó a primera hora de la tarde y afectó a varios operadores que prestan servicio en uno de los corredores ferroviarios más transitados del país.

Renfe, Ouigo e Iryo registraron demoras en sus convoyes, mientras el gestor de la infraestructura, Adif, confirmó que trabajaba para restablecer la circulación.

La situación se mantuvo sin resolver durante varias horas, con trenes que no pudieron salir en el horario previsto y llegadas que también acumularon retrasos significativos, según la información recabada por Europa Press.

El incidente volvió a poner el foco en la fragilidad del sistema ante averías técnicas en tramos clave de la red de alta velocidad.

¿Qué provocó el colapso en las vías a la salida de Atocha?

El origen del caos se situó entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, donde un tren quedó detenido en plena vía. Esta situación afectó directamente a los sistemas de electrificación y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ese tramo.

Fuentes de los operadores ferroviarios señalaron que fue necesario cortar las dos vías para realizar el trasbordo de los viajeros del convoy averiado, una medida que paralizó de forma inmediata las salidas desde la estación madrileña.

Adif informó de la incidencia técnica y aseguró que su personal trabajaba para solventar el problema lo antes posible. Sin embargo, a media tarde no se había comunicado aún la resolución de la avería, por lo que los retrasos continuaron acumulándose.

¿Cuántos trenes y trayectos resultaron afectados?

A las 15.00 horas , al menos siete trenes con destino Barcelona que ya deberían haber salido de Atocha permanecían todavía en estación. El más perjudicado fue un AVE de Renfe con salida prevista a las 13.57, que superó ampliamente la hora de demora.

Además de los servicios de Renfe, la incidencia alcanzó a trenes de Ouigo e Iryo, con retrasos que oscilaron entre los diez y los cincuenta minutos, según el convoy y la franja horaria.

El impacto no se limitó a la línea Madrid-Barcelona. Un tren Alvia de Renfe con destino Pamplona también resultó afectado al compartir infraestructura, al igual que un Alvia procedente de la capital navarra cuya llegada pasó de las 14.34 a las 15.31 horas.

La acumulación de viajeros y las esperas prolongadas volvieron a evidenciar los efectos en cadena que generan este tipo de incidencias en la red ferroviaria.