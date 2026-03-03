La Primitiva es reconocida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados. El lunes, 2 de marzo de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "11 15 18 20 30 46", el número complementario es el "6", el de reintegro el "4" y el Joker es "8416993". La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que en la categoría con seis aciertos hubo "3" ganadores que recibieron un galardón de "356581.11" euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 9326467 euros, de los cuales se entregaron 5129557.0 euros. El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro. Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera: Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: