Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 6 de agosto

El clima en España se verá afectado por la proximidad de una masa de aire frío, llevando cielos cubiertos y lluvias persistentes en la vertiente norte. En el nordeste y las sierras del sudeste, se prevén tormentas con granizo. El sudoeste permanecerá estable con intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos.

En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en el norte y en general estará poco nuboso. Se anticipa un descenso de temperaturas máximas en el nordeste y Canarias, alcanzando más de 35 grados en el sudoeste. Las mínimas se mantendrán estables, con noches tropicales en el sureste peninsular y Baleares.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid estará poco nuboso o despejado, con temperaturas alcanzando hasta 36 grados y un ligero ascenso en las mínimas, que podrán llegar a 19 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con posibilidades de brumas y bancos de niebla en el litoral mediterráneo. Se prevén tormentas ocasionales en las sierras del nordeste. Temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 18 grados, con vientos flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será poco nuboso con nubosidad que aumentará a nuboso por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte, siendo localmente muy fuertes en la depresión central y Prepirineo, incluso con granizo y rachas de viento intensas. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 35 grados de máxima. El viento será moderado del norte en el extremo nordeste y flojo variable en el resto, con componente sur en el litoral al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará mayormente poco nuboso, con nubes aumentando por la tarde. En el Pirineo y el sistema Ibérico, se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, mientras que en otras áreas no se descartan precipitaciones dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 35 grados de máxima, con vientos del noroeste moderados en la depresión del Ebro y flojos en el resto.

Cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera; lloviznas al mediodía que remiten por la tarde, temperaturas sin cambios y viento flojo del E-NE, más débil en el interior.

Cómo estará el clima en España este jueves 30 de abril (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso; por la tarde, chubascos localmente fuertes con tormenta en el interior de Mallorca. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo: norte en el norte del archipiélago y este en el resto, con brisas costeras.

Despejado con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en el oeste de las más orientales. Temperaturas en ligero descenso, con máximas de 31 °C y mínimas de 19 °C. Alisio fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con nubosidad en el interior de Castellón y posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde; temperaturas entre 18 y 35 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se espera poco nuboso, con nubosidad baja al amanecer y por la noche en el nordeste y extremo norte, donde podrían formarse bancos de niebla y algunas lloviznas. Habrá nubosidad de evolución diurna en el este y en el Sistema Central, con posibilidad de chubascos dispersos y tormenta en Soria. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a 12 grados, mientras que las máximas ascenderán ligeramente hasta alcanzar los 36 grados en el oeste y suroeste. El viento será variable, predominando del oeste por la tarde y del norte el resto del día, con intervalos flojos y moderados.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en la mitad oriental. Se esperan chubascos tormentosos en el sudeste al final de la tarde, que podrían extenderse a la Serranía de Cuenca y Parameras, acompañados puntualmente de granizo menudo. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 38 grados en el Valle del Tajo y un mínimo de 13 grados en la región. El viento será flojo, con componente oeste en la mitad occidental y variable en la oriental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos despejados en Madrid, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 24 y 33 °C.

Cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con máxima de 32 °C y mínima de 23 °C, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables con predominio del poniente de madrugada.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo nuboso, abriéndose a intervalos por la tarde, con brumas y nieblas matinales en zonas de monte, lloviznas en la mitad norte, temperaturas estables o en ligero descenso y viento flojo N-NE con intervalos de mayor intensidad.

El clima en La Rioja estará poco nuboso, con temperaturas entre 18 y 34 grados y posibilidad de chubascos aislados por la tarde en la Sierra.