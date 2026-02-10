El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el lunes, 9 de febrero de 2026, los números ganadores son 07, 26, 38, 40, 44, 47; la cifra complementaria el 20 y el número de reintegro el 4. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "159414.01" euros. Para el sorteo del lunes, 9 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.067.849 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.393.658,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE. Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio. Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable hacer pausas regulares para reflexionar sobre la experiencia de juego y prevenir que se convierta en una actividad compulsiva. Si sientes que las apuestas están impactando tu vida, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.