En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas. Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas. Durante el jueves, 5 de marzo de 2026, los números ganadores son 01, 11, 14, 22, 41, 43, la cifra complementaria el 18 y el número de reintegro el 2. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "61696.47" euros. Para el sorteo del jueves, 5 de marzo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.989.649 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.647.153,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable hacer pausas regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.