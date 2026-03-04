La A-3, conocida como la autovía de Valencia o Autovía del Este, es una de las vías más importantes de España. Esta arteria vial conecta directamente Madrid, la capital del país, con Valencia, uno de los principales núcleos económicos y portuarios del Mediterráneo. Con una longitud aproximada de 355 km, la A-3 facilita el tráfico diario de miles de vehículos, tanto de pasajeros como de mercancías, impulsando el comercio, el turismo y la movilidad entre el centro y el levante peninsular. Ahora, llega una noticia clave para conductores y usuarios habituales: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a una macrorreforma integral de la A-3 en su tramo madrileño. El proyecto contempla una inversión de 540,8 millones de euros (IVA incluido) y abarca más de 67 kilómetros de autovía, desde el enlace con la M-30 (kilómetro 3,8) hasta el límite provincial con Cuenca (kilómetro 70,7). Además, incluye actuaciones en 12 km adicionales de la carretera N-3, reforzando todo el corredor. El objetivo principal de esta renovación completa es convertir la A-3 en una vía más segura, fluida y moderna. Entre las mejoras destacadas se encuentran: Esta intervención beneficia enormemente a los habitantes de la Comunidad de Madrid y a quienes viajan hacia Valencia o el Levante. Al mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, se reducirán accidentes, congestiones y tiempos de desplazamiento en un eje estratégico para el transporte de mercancías y el turismo. El anteproyecto ya se aprobó definitivamente tras el expediente de información pública, lo que marca el inicio del proceso hacia su licitación y ejecución. De esta manera, representa un paso fundamental para modernizar una infraestructura clave que, tras décadas de uso intenso, necesitaba una actualización integral.