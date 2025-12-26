El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 26 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 26 de diciembre

El clima en España estará marcado por la inestabilidad en gran parte de la Península y Baleares. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en las islas y en el cuadrante nordeste peninsular, mientras que el resto del país tendrá cielos poco nubosos, aunque al principio habrá abundante nubosidad baja en la mitad sur. Las precipitaciones se concentrarán en el tercio nordeste, Baleares y el Estrecho, con posibilidad de lluvias en Melilla y el centro peninsular.

Las nevadas se producirán en el cuadrante nordeste, con cotas que oscilarán entre 900 y 1200 metros, pudiendo descender hasta los 500 metros en algunos puntos. En el Pirineo oriental se prevén acumulados significativos y también podría nevar en Galicia y Castilla y León por encima de los 400/500 metros. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad nordeste peninsular, mientras que en la meseta sur se registrarán descensos. Las mínimas aumentarán en el tercio nordeste, con descensos en la mitad oeste, Murcia y Canarias. Habrá heladas débiles en el interior peninsular y moderadas en las montañas del norte. El viento soplará moderado de componente este en el Cantábrico y Baleares y de componente sur en Galicia, con intervalos fuertes en el Mediterráneo.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos nubosos en Madrid con claros por la tarde, temperaturas entre 0 y 8 grados y posibilidad de nieve en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por intervalos de cielos nubosos en el interior y el área del Estrecho, con posibilidad de precipitaciones ocasionales, mientras que los litorales tendrán cielos poco nubosos. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior, con temperaturas que oscilarán entre 0 y 18 grados y heladas débiles a moderadas en las sierras. Los vientos serán flojos y variables en el interior y de componente oeste en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en el noreste, con tormentas. La cota de nieve estará entre 1300-1500 m, especialmente en el Pirineo oriental. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 14 grados, con heladas débiles en los Pirineos. Habrá viento moderado del este en el Ampurdán y del noreste en el litoral norte, con rachas fuertes por la mañana.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará muy nuboso, con precipitaciones débiles y ocasionalmente moderadas. La cota de nieve variará entre 1200-1400 m en los Pirineos y 600-800 m en el sistema Ibérico, ascendiendo posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados como mínima y 9 grados como máxima, con heladas débiles en las zonas montañosas. El viento será flojo del noroeste en el valle del Ebro, cambiando a dirección variable durante el día.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque al final del día se tornará nuboso en el litoral oriental. Se esperan brumas matinales en zonas altas de la Cordillera, con temperaturas mínimas que descenderán ligeramente, alcanzando valores por debajo de -6 grados en algunas áreas. Las máximas, en cambio, experimentarán un ligero ascenso, oscilando entre 11 y -3 grados y se prevén heladas débiles a moderadas, especialmente en las zonas altas. El viento será flojo y variable en el interior, con componente este en el litoral.

Cómo estará el clima en España este viernes 26 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con lluvias y chubascos fuertes en Menorca. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado, predominando del oeste y noroeste en Pitiusas y del este en Mallorca y Menorca.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales y débiles, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con pocos cambios y ligeros descensos locales de las mínimas. El viento será flojo a moderado del norte, rolando a noroeste y arreciando en la tarde, siendo fuerte en altas cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas en ascenso de 0 a 16 grados y viento moderado en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos a poco nuboso, especialmente en la mitad oriental donde tenderá a nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y noreste. La cota de nieve se situará entre 400 y 700 metros, ascendiendo rápidamente en el este por encima de 1000-1200 metros. Las temperaturas mínimas oscilarán en torno a -5 grados y las máximas alcanzarán los 8 grados, con ligeros cambios en las mínimas y un ascenso en las máximas, salvo en la mitad occidental donde se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso. Se esperan heladas generalizadas, débiles o moderadas y posiblemente fuertes en las montañas del norte, con viento variable o del noreste, generalmente flojo.

El clima se presentará con cielos nubosos y claros por la tarde, con brumas y probables nieblas en algunas áreas. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad oeste durante la madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -5 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados, con heladas débiles en gran parte de la región y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, se esperan intervalos de cielos nubosos y precipitaciones ocasionales por la mañana, con temperaturas entre 11 y 15 grados y vientos moderados del oeste que disminuirán al anochecer.

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos con precipitaciones ocasionales, temperaturas en ascenso entre 10 y 17 grados y vientos flojos a moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominará un cielo nuboso con precipitaciones débiles y chubascos ocasionales, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas alcanzando los 11 grados. Por otro lado, cielo nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la Ribera por la tarde; temperaturas entre 0 y 8 grados, con heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, temperaturas máximas de 7 grados y mínimas de -1 grado, con heladas débiles y viento variable.