El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 17 de abril de 2026. El clima en España se caracterizará por la estabilidad debido a las altas presiones. Predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares, con algunas nubes de evolución en zonas montañosas que podrían generar chubascos aislados. En el norte, se esperan cielos nubosos y, con baja probabilidad, lloviznas. En Canarias, habrá nubosidad alta y la entrada de calima. Las temperaturas subirán ligeramente en la Península y Baleares, mientras que en Canarias se prevé un aumento moderado. Cielos velados en Madrid con temperaturas entre 9 y 28 grados y viento flojo del suroeste. Cielos nubosos en Andalucía, con temperaturas en ascenso y vientos flojos del este, aunque se esperan intervalos moderados por la tarde y levante fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. En el litoral, se esperan nubes bajas y posibles bancos de niebla en las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 grados, con ligero ascenso en la mitad norte y las máximas alcanzarán los 28 grados, en ascenso. El viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde con intervalos moderados. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en el extremo suroccidental del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán. Habrá viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde del sur y este, con intervalos de moderado. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con brumas y posibles nieblas en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 22 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. El viento será flojo, cambiando a este y noreste por la tarde. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 23 grados, con un ligero ascenso. El viento será flojo, del sur en las Pitiusas y del oeste en el resto, acompañado de brisas costeras. Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas de 14 ºC y máximas de 27 ºC en costas, con ligero ascenso en medianías y cumbres. Viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y noroeste, con posibilidad de rachas muy fuertes de madrugada. En cumbres y medianías, flojo a moderado de componente sur. Cielo poco nuboso con nubes altas y bancos de niebla en el litoral; temperaturas entre 10 y 26 grados, con viento flojo predominando del sur y este por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas, aumentando la nubosidad por la tarde, especialmente en zonas de montaña. Habrá brumas y probabilidad de nieblas matinales dispersas en el tercio norte, con temperaturas que oscilarán entre los 4 grados de mínima y 29 grados de máxima y un viento variable o del oeste y suroeste, flojo, con intervalos moderados por la tarde. El clima se presentará con cielos velados de nubes altas y algunos intervalos de nubes de evolución en las zonas de montaña durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 29 grados, con un ligero a moderado ascenso y se espera un viento flojo y variable. Cielos con intervalos nubosos, temperaturas entre 15 y 20 grados y vientos flojos a moderados del este en Madrid. Por otro lado, cielos nubosos y temperaturas entre 14 y 22 grados en Melilla, con vientos flojos del este. El clima se presentará nuboso, con brumas matinales y vespertinas en zonas altas, temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 26 grados, además de un viento flojo del norte en el litoral. El clima en La Rioja estará poco nuboso con nubes altas y brumas matinales en el valle del Ebro, con temperaturas entre 11 y 29 grados.