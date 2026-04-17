Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores. Durante el miércoles, 15 de abril de 2026, los números ganadores son 05, 13, 23, 35, 42, 43; la cifra complementaria el 22 y el número de reintegro el 6. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "4" ganadores con un galardón de "44,805.86" euros. Para el sorteo del miércoles, 15 de abril de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.989.747 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.647.180,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE. Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio. Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.