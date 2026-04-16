Este jueves, 16 de abril de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del -28,614923 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 6.44% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -56.38%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 34.30%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.