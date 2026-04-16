La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 16 de abril de 2026 en España es de 65,79 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,13%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.37% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una variación negativa del -54.04%, indicando que, a lo largo del año, su valor ha disminuido considerablemente. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 25.77%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.59%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.